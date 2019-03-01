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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Голосование в Совбезе ООН по Венесуэле провалилось

CA-NEWS (CA) -  Совет Безопасности ООН не смог дать согласованного ответа на кризис в Венесуэле. Два проекта резолюции, представленные Москвой и Вашингтоном в противовес друг другу, провалились по итогам голосования 28 февраля, передает Euronews.

Сначала Россия и Китай наложили вето на американский документ. В нем, в частности, говорилось о необходимости обеспечения доступа гуманитарной помощи и содержался призыв к проведению досрочных выборов в Венесуэле.

А чуть позже Совет Безопасности большинством голосов отверг российский проект резолюции, в котором отстаивался суверенитет латиноамериканского государства, а также признавалась главенствующая роль правительства в распределении международной помощи.

Тем временем лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо покинул страну. В настоящее время он находится в Бразилии, чтобы заручиться поддержкой соседнего государства в разрешении политического кризиса.

В ближайшее время он должен вернуться на родину, и США уже предостерегли Каракас от необдуманных шагов в отношении Гуайдо. "Я думаю, что понадобится глобальный ответ и вы увидите значительную реакцию со стороны многих стран в случае, если Гуайдо будет задержан", - заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

А Николас Мадуро продолжает заявлять, что никакого кризиса в Венесуэле нет и что США и их союзники в регионе просто пытаются свергнуть законные власти.

28 февраля Америка направила новую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы. Самолеты с грузом приземлились в соседней Колумбии. Дойдет ли он до венесуэльцев неизвестно. Ранее Каракас разорвал отношения с Боготой и полностью закрыл границу.

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