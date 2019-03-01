В Термезе предприниматель поджег себя в знак протеста против сноса его кафе

CA-NEWS (UZ) - 38-летний предприниматель из Термезского района Сурхандарьинской области Узбекистана Бахтияр Элтонов поджег себя у здания районной администрации в знак протеста против сноса его кафе. Однако местные власти назвали действия предпринимателя «инсценировкой, организованной с целью шантажа».

Житель кургана «Учкизил» в Термезском районе Сурхандарьинской области Бахтияр Элтонов 27 февраля поджег себя у здания районной администрации в знак протеста против сноса его кафе.

Видео самоподжога предпринимателя в тот же день было опубликовано на сайте mover.uz.

Как удалось выяснить, Бахтияр Элтонов, узнав о том, что власти хотят снести его кафе, которое он открыл за счет кредита, в течение нескольких месяцев обращался в администрацию Термезского района с просьбой объяснить ему причины подобного решения. Однако он не смог попасть на прием к чиновникам.

Сотрудник районной администрации заявил, что у местного жителя Бахтияра Элтонова не было никакого кафе и он никогда не обращался в райадминистрацию до совершения самоподжога.

– Был ли у этого человека кредит или нет – нам неизвестно. Мы не знаем, какие у него были проблемы. Он пришел в райадминистрацию и начал шантажировать нас. Он пришел сюда в куртке, а потом облил ее бензином, поджог и снял ее себя. Этот человек вообще не обращался в хокимият. У него не было никакого кафе. Если бы он обращался к нам, то его фамилия значилась бы в журнале регистрации обращения граждан. Если бы он обращался к нам по телефону, то мы записали бы его устное обращение. Этот человек не обращался к нам, а теперь шантажирует нас, – сказал сотрудник администрации Термезского района.

Однако сотрудник отдела капитального строительства Термезской районной администрации сказал, что кафе предпринимателя Бахтияра Элтонова, находившееся вдоль дороги, проходящей через райцентр, было снесено, так как являлось незаконной постройкой.

– Он поставил вдоль дороги шатер и открыл там кафе. Мы снесли его кафе, так как оно считалось незаконной постройкой. О каком кредите идет речь, почему он брал этот кредит – об этом нам ничего неизвестно, – сказал нашему радио второй чиновник районной администрации.

По словам источников, через некоторое время после самоподжога предпринимателя на место инцидента прибыла «скорая помощь». Мужчина был госпитализирован в медицинское объединение Термезского района.

Заместитель главного врача районного медобъединения Аваз Каххаров сообщил, что Бахтияр Элтонов получил 20 процентов ожогов тела. Однако, по словам врача, в настоящее время жизни пациента ничего не угрожает.

В РОВД Термезского района сообщили, что по факту самоподжога мужчины у здания райадминистрации ведется расследование.