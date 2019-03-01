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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сенат утвердил соглашение об использовании воздушного пространства военными РФ и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердил в четверг закон о ратификации российско-узбекского межправительственного соглашения об использовании военными воздушными судами двух стран их воздушного пространства.

Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов, - сообщили в информационной службе верхней палаты.

12 октября 2019 года в Ташкенте главами министерств обороны обеих стран было подписано «Соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами» в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.

Военные России и Узбекистана полагают, что ратификация соглашения повысит оперативность в вопросах предоставления разрешения на использования воздушного пространства двух стран, позволит обеспечить плановость и упростит оформление пролетов военными воздушными судами воздушного пространства сторон, отмечает ТАСС.

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