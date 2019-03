Молодёжь Центральной Азии меняет понятие «политики» через социальные сети, - исследование

CA-NEWS (KZ) - Две новые публикации,опубликованные в рамках Центральноазиатской программы Университета Джорджа Вашингтона, посвящены молодежи. Хотя более половины жителей Центральной Азии моложе 29 лет, относительно мало известно о предпочтениях молодежи в этих странах.

В статье издания The Diplomat «In Central Asia, Politics By Way of Social Media», Данияр Косназаров, аналитик и главный редактор независимого цифрового СМИ в Казахстане, изучил как молодежь относится к политике посредством социальных сетей. Косназаров утверждает, что молодые люди используют социальные медиа в традиционном смысле — выкладывают селфи, читают новости, смотрят мемы — а также интересуются политическим контентом, созданным другими молодыми людьми. Они меняют суть понятия “политики”, и используют социальные сети по-новому, чтобы стимулировать интерес к гражданскому участию и активности.

В другой недавней статье Эмиля Насритдинова, Зарины Урманбетовой, Канатбека Мурзахалилова и Маметбека Мырзабаева изложены результаты крупного исследования в Кыргызстане, посвященного изучению тенденций устойчивости молодежи к религиозной радикализации. Молодые люди в Кыргызстане считают, что обладают ограниченными возможностями в политической сфере, в которой по их мнению преобладает старшее поколение, несмотря на квоты для молодых людей в парламенте, утверждают авторы.

Это контрастирует с результатами опроса Института общественного мнения и Фонда Фридриха Эберта, показывающие, что молодые казахстанцы достаточно оторваны от политики и не заинтересованы в участии в гражданских инициативах. Косназаров объясняет, что молодое поколение недоверчиво относится к государственным институтам в Казахстане, одновременно поддерживая политику финансовой и социальной стабильности, обеспечиваемой Назарбаевым.

Казахский аналитик рассмотрел четырех популярных создателей контента, чтобы определить что способствует усилению гражданской активности. В то время как старшее поколение проводит время в Facebook, молодежь Казахстана одержима Instagram и YouTube. Gakku - казахский музыкальный канал и один из самых популярных аккаунтов на YouTube, насчитывает более 1,5 миллионов подписчиков, что эквивалентно более чем 7% населения Казахстана.

Дмитрий Дубовицкий и Дмитрий Хегай, основатели популярного канала YouTube «За нами уже вышли», затрагивают вопросы, которые традиционные СМИ не задают политикам. Однако Дубовицкий и Хегай не считают себя за активистов и утверждают, что не преследуют каких-либо политических целей.

Такое нежелание сближать себя с «политикой» имеет смысл, учитывая различные средства, которыми авторитарные режимы в регионе стремятся подорвать политическую оппозицию, говорится в статье. В декабре прошлого года власти Туркменистана запретили студентам вузов пользоваться сотовыми телефонами во время зимних каникул, в то время как в Узбекистане и Казахстане ограничивали доступ к социальным сетям.

В 2003 году, когда только 3% населения Казахстана были подключены к Интернету, отключение доступа могло не вызвать особой реакции. Однако сегодня более 50% казахов находятся в сети; поэтому блокирование социальных сетей, даже аполитичного контента, может вызвать политическую реакцию.

С другой стороны, кооптация может оказаться более выгодной и менее затратной стратегией. Например, агентство Salem Social Media, возглавляемое бывшим пресс-секретарем партии власти, контролирует несколько крупных аккаунтов на YouTube и Instagram, которые вместе имеют 2 миллиона подписчиков. Косназаров говорит, что распространение забавных аполитичных видеороликов на этих платформах "может ослабить влияние авторов политического контента".