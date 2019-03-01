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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дархан Калетаев назначен руководителем канцелярии премьер-министр Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 1 марта представил коллективу нового руководителя канцелярии Дархана Калетаева, сообщает пресс-служба правительства РК.

Дархан Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал в структуре Администрации Президента РК, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия.

В 2007–2008 годы занимал должность Заместителя Руководителя Администрации Президента, в 2008–2009 годы — первый заместитель Председателя НДП «Нұр Отан», в 2009–2016 годы — управляющий директор ФНБ «Самрук-Қазына».

В октябре 2016 года Указом Президента РК назначен депутатом Сената Парламента.

С сентября 2017 года — член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента.

С апреля 2018 года занимал должность министра общественного развития РК.

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