В Монголии было решено передать лицензии некоторых месторождений ООО «Эрденес Монгол»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 27 февраля состоялось очередное заседание кабинета министров, передает Montsame.

Кабинет министров обязал главу секретариата правительства Л. Оюн-Эрдэнэ и министра горнодобывающей и тяжелой промышленности Д. Сумиябазара передать лицензии на некоторые месторождения, имеющие стратегическое значение, в собственность ООО ‘Эрденес Монгол’.

Совету директоров компании было поручено реализовать необходимый проект и программу и принять определенные меры по увеличению выгод акционеров.

Кабмин принял решение распределить 4000 тонн сена и 3000 тонн корма из государственного резерва по 50% льготной цене на аймаки Архангая, Баянхонгора, Баян-Улгий, Гоби-Алтай, Завхан, Ховд, Хувсгул и Увс, которые переживают суровую весну.

Лесополосы, лесонасаждения и дендрарий, которые были посажены в некоторых аймаках в 2007-2016 гг. в рамках совместного Монгольско-корейского проекта ‘Зеленый пояс’, будут зарегистрированы по государственным лесным данным. Всего за время реализации проекта были посажены деревья на площади 2826 га.

Кабинет министров поддержал проект кредитного соглашения о «Поставке оборудования и технических средств для комплексного строительства Главного архивного управления», которое будет заключено между Министерством финансов Монголии и Экспортно-импортным банком Республики Корея. Срок погашения кредита в размере 19 миллионов долларов США составит 40 лет с процентной ставкой 0,15 процента и сроком мораторием на 10 лет.

В соответствии с постановлением правительства, 92929,507,5 территории, охватывающей площадь в 88 сумов и 17 аймаков, были приняты в государственный резерв. В этом районе будут проведены геологическое картирование и общие исследования.