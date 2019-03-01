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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане за незаконное использование беспилотников грозит до 10 лет тюрьмы

CA-NEWS (UZ) -  Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил изменения, введенные в Уголовный Кодекс республики, сообщили местные СМИ.

Изменения касаются они незаконного ввоза, хранения и использования летательных дронов, за которые теперь полагает уголовная ответственность.

В Уголовный Кодекс ввели статью 244-4 “Незаконный ввоз, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных частей”. Согласно статье, сроком от 3 до 5 лет лишения свободы будет наказываться лицо, использовавшее дрон повторно, пользуясь своим служебным положением, в сговоре с группой лиц или же если другому лицу причинено среднее или тяжкое телесное повреждение беспилотником.

Использование дрона, которое повлекло смерть человека, будет наказываться лишением свободы от 5 до 8 лет. Такие же действия, повлекшие человеческие жертвы, катастрофу и иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы от 8 до 10 лет.

Лицо, которое добровольно сдаст дрон будет освобожден от уголовной ответственности.

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