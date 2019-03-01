Экс-глава МОН Литвы стал ректором Медицинского университета в Астане

CA-NEWS (KZ) - Экс-глава Министерства образования Литвы Дайнюс Павалкис решением министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова назначен ректором Медицинского университета Астана, передает Yunews.

На официальной странице министерства здравоохранения Казахстана прошло собеседование в режиме онлайн. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на официальной странице ведомства в Facebook выбрал ректора Медицинского Университета Астаны (МУА).

На должность ректора МУА подали заявки:

Проректор АО "Медицинский университет Астана" Ермек Ахметов; проректор АО "Медицинский университет Астана" Филлипо Барточонни; доцент АО "Медицинский университет Астана" Алтыншаш Джаксыбаева; временно не работающая Айгуль Каптагаева; экс-министр образования и науки Литвы Дайнюс Павалькис, который сейчас работает в КазНМУ им. Асфендиярова в Алматы.

Каждый кандидат представил презентацию о себе, после чего Елжан Биртанов, совместно с коллегией рабочей группы задавали вопросы. По окончании собеседования, коллегия выбрала новым ректором Медицинского Университета Астаны экс-министра образования и науки Литвы Дайнюса Павалькиса.

"На следующем этапе у нас ещё три медицинских вуза в Караганде, Семее и Актобе. С учётом сегодняшнего заседания мы теперь будем предварительно все материалы, презентации кандидатов размещать на сайте Минздрава, чтобы люди могли ознакомиться с ними. Заседание рабочей комиссии и принятие решений будет проходить онлайн на официальной странице Минздрава в Facebook", – заверил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.