РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экс-глава МОН Литвы стал ректором Медицинского университета в Астане

CA-NEWS (KZ) -  Экс-глава Министерства образования Литвы Дайнюс Павалкис решением министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова назначен ректором Медицинского университета Астана, передает Yunews.

На официальной странице министерства здравоохранения Казахстана прошло собеседование в режиме онлайн. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на официальной странице ведомства в Facebook выбрал ректора Медицинского Университета Астаны (МУА).

На должность ректора МУА подали заявки:

Проректор АО "Медицинский университет Астана" Ермек Ахметов; проректор АО "Медицинский университет Астана" Филлипо Барточонни; доцент АО "Медицинский университет Астана" Алтыншаш Джаксыбаева; временно не работающая Айгуль Каптагаева; экс-министр образования и науки Литвы Дайнюс Павалькис, который сейчас работает в КазНМУ им. Асфендиярова в Алматы.

Каждый кандидат представил презентацию о себе, после чего Елжан Биртанов, совместно с коллегией рабочей группы задавали вопросы. По окончании собеседования, коллегия выбрала новым ректором Медицинского Университета Астаны экс-министра образования и науки Литвы Дайнюса Павалькиса.

"На следующем этапе у нас ещё три медицинских вуза в Караганде, Семее и Актобе. С учётом сегодняшнего заседания мы теперь будем предварительно все материалы, презентации кандидатов размещать на сайте Минздрава, чтобы люди могли ознакомиться с ними. Заседание рабочей комиссии и принятие решений будет проходить онлайн на официальной странице Минздрава в Facebook", – заверил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Всемирный банк посоветовал Таджикистану пересмотреть налоговую политику
  • Ким Чен Ын: Если бы я не хотел денуклеаризации, то меня бы здесь не было
  • Новый мэр Улан-Батора вступил в должность
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×