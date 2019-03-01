США объявили награду до $1 млн за информацию о сыне Осамы бен Ладена

CA-NEWS (CA) - Госдеп США объявил награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене, сыне основателя террористической организации «Аль-Каида» Осамы бен Ладена. Сын боевика угрожал нападениями на Соединенные Штаты и их союзников, заявил на брифинге член бюро дипломатической безопасности Госдепа, координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс. Чиновник отметил, что все государства-члены ООН должны заморозить активы Хамзы бен Ладена, ввести запрет на его въезд, а также задействовать эмбарго на поставки им оружия, передает "Ъ".

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) 28 февраля 2019 г.

По словам представителя Госдепа, нельзя победить «Аль-Каиду» только военными средствами. «Вот почему Госдеп призывает наших международных партнеров использовать как военные, так и гражданские инструменты для разрушения глобальной сети "Аль-Каиды". Эти усилия очень важны еще и потому, что ИГ теряет удерживаемую им территорию»,— сказал Сейлс.

Глава бюро дипломатической безопасности Госдепа Майкл Эванофф позднее сообщил, что сын основателя «Аль-Каиды» может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране. «Мы полагаем, что он в районе афгано-пакистанской границы. Возможно, он ушел в Иран. Мы полагаем, что он будет новым лидером (террористической группировки.— “Ъ”). Он может быть где угодно на юге Центральной Азии»,— уточнил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

В августе 2018 года британская газета The Guardian взяла интервью у матери Осамы бен Ладена Алии Ганем. Она рассказала о детстве будущего «террориста номер один» и о том, как тот стал джихадистом. До этого члены семьи бен Ладен отказывались общаться с прессой.