США объявили награду до $1 млн за информацию о сыне Осамы бен Ладена

CA-NEWS (CA) - Госдеп США объявил награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене, сыне основателя террористической организации «Аль-Каида» Осамы бен Ладена. Сын боевика угрожал нападениями на Соединенные Штаты и их союзников, заявил на брифинге член бюро дипломатической безопасности Госдепа, координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс. Чиновник отметил, что все государства-члены ООН должны заморозить активы Хамзы бен Ладена, ввести запрет на его въезд, а также задействовать эмбарго на поставки им оружия, передает "Ъ".

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ