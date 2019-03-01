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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США объявили награду до $1 млн за информацию о сыне Осамы бен Ладена

CA-NEWS (CA) -  Госдеп США объявил награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене, сыне основателя террористической организации «Аль-Каида» Осамы бен Ладена. Сын боевика угрожал нападениями на Соединенные Штаты и их союзников, заявил на брифинге член бюро дипломатической безопасности Госдепа, координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс. Чиновник отметил, что все государства-члены ООН должны заморозить активы Хамзы бен Ладена, ввести запрет на его въезд, а также задействовать эмбарго на поставки им оружия, передает "Ъ".

По словам представителя Госдепа, нельзя победить «Аль-Каиду» только военными средствами. «Вот почему Госдеп призывает наших международных партнеров использовать как военные, так и гражданские инструменты для разрушения глобальной сети "Аль-Каиды". Эти усилия очень важны еще и потому, что ИГ теряет удерживаемую им территорию»,— сказал Сейлс.

Глава бюро дипломатической безопасности Госдепа Майкл Эванофф позднее сообщил, что сын основателя «Аль-Каиды» может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране. «Мы полагаем, что он в районе афгано-пакистанской границы. Возможно, он ушел в Иран. Мы полагаем, что он будет новым лидером (террористической группировки.— “Ъ”). Он может быть где угодно на юге Центральной Азии»,— уточнил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

В августе 2018 года британская газета The Guardian взяла интервью у матери Осамы бен Ладена Алии Ганем. Она рассказала о детстве будущего «террориста номер один» и о том, как тот стал джихадистом. До этого члены семьи бен Ладен отказывались общаться с прессой.

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