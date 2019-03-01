В Улан-Баторе началось строительство нового очистного сооружения

CA-NEWS (MNG) - К западу от столицы Монголии 28 февраля состоялась церемония закладки фундамента и начала строительства нового очистного сооружения, финансируемого за счет средств льготного кредита КНР, передает ARD.

Напомним, в прошлом году между Правительствами КНР и Монголии было достигнуто соглашение о предоставлении Монголии льготного кредита с размером 1 млрд долларов. В рамках соглашения, 300 млн долларов из кредита будут направлены на строительство нового очистного сооружения.

На церемонии выступили с речами премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, посол КНР в Монголии Син Хаймин и министр строительства и градостроения Монголии Хавдиславын Баделхан.

В своем выступлении премьер-министр Монголии У. Хурэлсух отметил, что строительство современного очистного сооружения с применением новейших технологий является долгожданным проектом для жителей Улан-Батора.

Он выразил признательность Китаю за финансовую и техническую помощь в реализации вышеназванного проекта.

По слова специалистов, мощность завода по переработке сточных вод в Улан-Баторе составит 250 тыс. кубических метров в сутки.

Введенный в эксплуатацию в 1964 году действующий завод по переработке сточных вод в Улан-Баторе не имеет системы переработки ила и отходов. Из-за этого тяжелые металлы высыхают за его пределами, вызывая загрязнение воздуха.

Проект будет завершен в 2020 году, что поможет улучшить городскую окружающую среду и экологию.