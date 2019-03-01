РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе началось строительство нового очистного сооружения

CA-NEWS (MNG) -  К западу от столицы Монголии 28 февраля состоялась церемония закладки фундамента и начала строительства нового очистного сооружения, финансируемого за счет средств льготного кредита КНР, передает ARD.

Напомним, в прошлом году между Правительствами КНР и Монголии было достигнуто соглашение о предоставлении Монголии льготного кредита с размером 1 млрд долларов. В рамках соглашения, 300 млн долларов из кредита будут направлены на строительство нового очистного сооружения.

На церемонии выступили с речами премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, посол КНР в Монголии Син Хаймин и министр строительства и градостроения Монголии Хавдиславын Баделхан.

В своем выступлении премьер-министр Монголии У. Хурэлсух отметил, что строительство современного очистного сооружения с применением новейших технологий является долгожданным проектом для жителей Улан-Батора.

b9d70f0f0cd2ab8d915b1e499594ac3a

Он выразил признательность Китаю за финансовую и техническую помощь в реализации вышеназванного проекта.

По слова специалистов, мощность завода по переработке сточных вод в Улан-Баторе составит 250 тыс. кубических метров в сутки.

Введенный в эксплуатацию в 1964 году действующий завод по переработке сточных вод в Улан-Баторе не имеет системы переработки ила и отходов. Из-за этого тяжелые металлы высыхают за его пределами, вызывая загрязнение воздуха.

Проект будет завершен в 2020 году, что поможет улучшить городскую окружающую среду и экологию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе скончался один из упавших при строительстве мечети рабочих
  • Новый аэропорт в Туркменабате загружен лишь на 5%
  • Увольнение бухгалтеров Минобразования Туркменистана привело к повышению оплаты за детсады
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×