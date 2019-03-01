Amnesty International начала срочную кампанию для освобождения таджикского оппозиционера Ш.Гадоева

CA-NEWS (TJ) - Международная правозащитная организация Amnesty International 28 февраля начала широкомасштабную срочную кампанию с требованием освобождения таджикского оппозиционера Шарофиддина Гадоева.

Группа на своем сайте опубликовала текст обращения на имя генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона и призывает всех неравнодушных послать это письмо от своего имени таджикскому прокурору. Amnesty International подчеркивает, что Шарофиддин Гадоев был задержан таджикскими властями после его произвольного ареста в Москве 14 февраля и принудительного возвращения в Таджикистан.

Гадоев, по мнению правозащитников, в Таджикистане находится под угрозой пыток и других видов жестокого обращения.

24 февраля министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что таджикские власти подтвердили арест Шарофиддина Гадоева и заявили, что его обвиняют в «преступной деятельности».

Amnesty International призывает генпрокурора Таджикистана "обеспечить, чтобы Шарофиддин Гадоев был защищен от пыток и других видов жестокого обращения и имел беспрепятственный доступ к адвокату по своему выбору, к своей семье и любой медицинской помощи, которая ему может потребоваться. Если он находится под стражей в таджикских правоохранительных органах, немедленно освободите его, если нет достаточных достоверных доказательств, чтобы обвинить его в признании уголовного преступления в соответствии с международным правом и стандартами".