В Намангане людям разрешили наблюдать за кортежем Ш.Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - Пользователи Telegram-канала "Namanganliklar" ("Наманганцы") опубликовали кадры визита Шавката Мирзиёева в Наманганскую область.

Напомним, накануне, 28 февраля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Наманганскую область. В ходе поездки планируется посещение новых промышленных предприятий, объектов энергетики и туризма.

На видео, который снял один из наманганцев, видно как кортеж Шавката Мирзиёева проезжает по одной из улиц Намангана.

Наманганцы очень рады тем, что соответствующие ведомства не закрыли дороги, людям разрешили стоять вдоль улиц и наблюдать за кортежем президента, сообщает Kun.uz.



На видео видно как люди машут руками и встречают кортеж.

В пресс-службе главы государства сообщили, что в Намангане Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проводимой на Туракурганской тепловой электростанции.

Президенту представлена информация о проделанной на ТЭС работе, технико-экономических показателях объекта. Глава государства отметил, что данный проект имеет важное стратегическое значение, станция позволит еще более повысить экономический потенциал области и обеспечить надежные поставки электричества населению.