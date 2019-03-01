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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликован полный список пострадавших при взрыве в доме Тараза

CA-NEWS (KZ) -  1 марта пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области опубликовала информацию о пострадавших (госпитализированных) лицах в результате взрыва жилого дома в Таразе, передает Zakon.kz.

27 февраля 2019 года в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме, расположенному по адресу: Тараз, микрорайон 9, дом №62, пострадало 9 человек.

Из них:

- 3 погибли на месте ЧС;

- 2 направлены на амбулаторное лечение;

- 4 госпитализированы.

Пациентке 1954 года рождения 28 февраля была проведена телемедицинская консультация со специалистами «НИИ Травматологии и Ортопедии». На 1 марта пациент находится в реанимационном отделении. Общее состояние тяжелое за счет ожоговой болезни, периода шока. Получает противошоковую и антибактериальную терапию.

По поводу пациентки, доставленной 27 февраля в ОДБ, выяснены новые обстоятельства. В результате оперативно-следственных мероприятий была установлена личность пациентки как Толегенова Аида 1987 г.р., ранее госпитализированную в областную детскую больницу "Арапбек Айжан 2001 года рождения". 28 февраля в 18:45 пациентка переведена в городскую больницу №1. Проведена операция. На 1 марта состояние пациентки остается крайне тяжелым.

Пациентка 2000 года рождения доставлена в городскую больницу №1 в настоящее время находится в нейрохирургическом отделении. Лечение получает согласно клиническим протоколам диагностики и лечения. Проведена КТ головного мозга – патологии не выявлено.

Пациентка 1972 года рождения доставлена в городскую больницу №1. Находится в травматологическом отделении. Общее состояние средней степени тяжести. Лечение получает согласно клиническим протоколам диагностики и лечения.

Необходимый объем лекарственных препаратов и расходных материалов в стационаре имеется.

Стоит отметить, что на месте происшествия в целях оказания медицинской помощи круглосуточно дежурят бригады скорой помощи-2 ед, врачи и психологи.

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