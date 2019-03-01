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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана отправился в Балканский велаят и проинспектировал озеро «Алтын асыр»

CA-NEWS (TM) -  28 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Балканский велят и отправился с инспекцией на озеро «Алтын асыр», где планируется строительство различных объектов, сообщает Хроники Туркменистана.

Проект Концепции по освоению региона озера «Алтын асыр» на 2019-2025 годы представил вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.

Согласно планам, член СППТ АО «Хазар балык» намеревается организовать здесь рыболовецкое хозяйство. В окрестностях озера также будет построено новое село на площади в 68,8 гектаров, жители которого будут заниматься животноводством, рыбоводством и земледелием.

Для его газификации рядом с селом Гарабогаз будет построена газораспределительная установка, а от города Сердар проложен магистральный газопровод. Для электрификации села рядом с озером «Алтын асыр» планируется построить 160-километровую ЛЭП от подстанции «Сердар» в городе Сердар.

По данным издания, от города Сердар до Туркменского озера «Алтын асыр» прокладывается автотрасса протяженностью 170 километров, 40 километров которой уже покрыто асфальтом.

Построить населенные пункты вокруг озера президент приказал в августе 2018 года. 7 января этого года Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить предложения о возможности создания вблизи озера дайханских объединений, которые будут заниматься выращиванием овощебахчевых культур и рыбным хозяйством.

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