В МИД Туркменистана обсудили инвестиционные проекты с делегацией Deutsche Bank

CA-NEWS (TM) - 26 февраля в Ашхабад с рабочим визитом прибыла делегация Deutsche Bank AG во главе с главным исполнительным директором по корпоративным и банковским инвестициям Средней и Южной Европы – услугам банковского предпринимательства, руководителем региональных директоров Йоргом Бонгартцом (Jörg Bongartz), сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой и химических отраслях, а также в сферах электроэнергетики, промышленности и транспорта.

В заключение встречи стороны отметили надежду на дальнейшее успешное развитие двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной основе.