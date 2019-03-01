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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД Туркменистана обсудили инвестиционные проекты с делегацией Deutsche Bank

CA-NEWS (TM) -  26 февраля в Ашхабад с рабочим визитом прибыла делегация Deutsche Bank AG во главе с главным исполнительным директором по корпоративным и банковским инвестициям Средней и Южной Европы – услугам банковского предпринимательства, руководителем региональных директоров Йоргом Бонгартцом (Jörg Bongartz), сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой и химических отраслях, а также в сферах электроэнергетики, промышленности и транспорта.

В заключение встречи стороны отметили надежду на дальнейшее успешное развитие двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной основе.

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