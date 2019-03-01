Президент Монголии вручил госфлаг участникам специальных олимпийских играх в Абу-Даби

CA-NEWS (MNG) - 28 февраля в госрезиденции президент Монголии Халтмагийн Баттулга, советник президента по вопросам человеческого развития и социальной политики Д.Уурийнтуяа, внештатный советник президента по вопросам людей с ограниченными возможностями Ц.Чинбат приняли команду спортсменов, которые примут участие во Всемирных летних специальных олимпийских играх в Абу-Даби, ОАЭ в 2019 году, сообщает Montsame.

В состав монгольской сборной команды вошли 28 спортсменов, восемь тренеров и врачей, что в истории страны стала самой большой командой по количеству спортсменов, участвующих в специальных олимпийских играх.

Президент Х.Баттулга вручил главному тренеру Сборной команды Б.Алтанцэцэг государственный флаг Монголии и пожелал всем спортсменам успехов на предстоящих соревнованиях.

Напомним, что Монголия приняла участие в двух специальных олимпийских играх, после создания Специального олимпийского комитета Монголии. На летних специальных олимпийских играх в Лос-Анжелесе, США в 2015 году монгольская команда выиграла 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. В 2017 году на зимних специальных играх в австрийском городе Грац команда получила 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей.