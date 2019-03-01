РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Монголии вручил госфлаг участникам специальных олимпийских играх в Абу-Даби

CA-NEWS (MNG) -  28 февраля в госрезиденции президент Монголии Халтмагийн Баттулга, советник президента по вопросам человеческого развития и социальной политики Д.Уурийнтуяа, внештатный советник президента по вопросам людей с ограниченными возможностями Ц.Чинбат приняли команду спортсменов, которые примут участие во Всемирных летних специальных олимпийских играх в Абу-Даби, ОАЭ в 2019 году, сообщает Montsame.

В состав монгольской сборной команды вошли 28 спортсменов, восемь тренеров и врачей, что в истории страны стала самой большой командой по количеству спортсменов, участвующих в специальных олимпийских играх.

Президент Х.Баттулга вручил главному тренеру Сборной команды Б.Алтанцэцэг государственный флаг Монголии и пожелал всем спортсменам успехов на предстоящих соревнованиях.

Напомним, что Монголия приняла участие в двух специальных олимпийских играх, после создания Специального олимпийского комитета Монголии. На летних специальных олимпийских играх в Лос-Анжелесе, США в 2015 году монгольская команда выиграла 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. В 2017 году на зимних специальных играх в австрийском городе Грац команда получила 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Задержан высокопоставленный чиновник Минюста Узбекистана - источники
  • На обещанную президентом Туркменистана ветклинику за неделю собрали $62 тысячи
  • Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманган
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×