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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей

CA-NEWS (CA) -  Интернет-гигант Google, а также социальные сети Facebook и Twitter не выполняют, с точки зрения Еврокомиссии, свои обещания по борьбе с фейковыми новостями. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 28 февраля.

Как передает Deutsche Welle, в нем указывается, в частности, что Facebook, наперекор договоренностям, не представила январских результатов по расследованию вводящей в заблуждение рекламы. Twitter, в свою очередь, не предоставил никаких показателей выполнения своих обязательств по улучшению контроля за размещением рекламы, а данные Google - недостаточно конкретны и не разъясняют, какие действия были предприняты для устранения дезинформации.

Комиссар ЕС по вопросам безопасности Джулиан Кинг подверг три компании критике за то, что, несмотря на четкие заверения, в их месячных отчетах не заметно никакого прогресса. "К сожалению, они отстали еще больше. Они должны соответствовать тем стандартам, о которых мы их просим и под которыми они подписались", - написал он в микроблоге Twitter.

Еврокомиссия в сентябре 2018 года согласовала с Google, Facebook и Twitter добровольный свод правил по борьбе c фейковыми новостями. В нем, среди прочего, указывается, что интернет-компаниям следует лишать распространителей неверной информации в интернете доходов от рекламы, четко маркировать политическую рекламу, а также принимать меры против использования роботов для распространения фальшивых новостей.

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