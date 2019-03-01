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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте спасли мужчину, пытавшегося броситься с моста на оживлённую автодорогу

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте спасли мужчину, повисшего на мосту над Ташкентской кольцевой автодорогой возле рынка «Куйлюк» в Бектемирском районе.

28 февраля примерно в 18.45 мужчина в состоянии алкогольного опьянения повис на мосту над Ташкентской кольцевой автодорогой.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, им оказался уроженец Джизакской области, временно проживающий в Ташкентской области. 42-летнего мужчину спасли граждане и сотрудники органов внутренних дел.

«Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается первая помощь и проводится беседа с психологами», — отмечается в сообщении.

О причинах поступка не сообщается.

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