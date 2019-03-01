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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Северной Кореи прокомментировал саммит США-КНДР

CA-NEWS (CA) -  Министр иностранных дел Северной Кореи частично опроверг объяснение президента США Дональда Трампа о том, почему США и Северная Корея не смогли достичь соглашения на своем последнем саммите, передает NHK World.

Ри Ён Хо провел пресс-конференцию в столице Вьетнама Ханое через несколько часов после того, как Трамп сказал после саммита в четверг, что Северная Корея добивалась отмены всех санкций.

Ри сказал, что Северная Корея только лишь попросила отменить те санкции Совета Безопасности ООН, которые негативно сказываются на экономике и жизни людей. Он сказал, что северокорейская сторона предложила в ответ полностью демонтировать ядерный комплекс в Ёнбьёне.

Министр сказал, что стороны не смогли прийти к соглашению, так как США требовали от Северной Кореи принять дополнительные меры для денуклеаризации.

Трамп сказал, что Северная Корея предложила в ходе саммита демонтировать ядерный объект в Ёнбьёне. Однако он добавил, что этой стране необходимо сделать больше, чтобы добиться отмены всех санкций.

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