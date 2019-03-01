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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ходе поездки в Наманган президент Узбекистана незапланированно остановил кортеж и вышел к народу
Предыстория: В Намангане людям разрешили наблюдать за кортежем президента

CA-NEWS (UZ) -  В ходе визита в Наманганскую область Шавката Мирзиёева президентский кортеж незапланированно остановился рядом с дехканским рынком Туракурганского района, чтобы глава государства вышел пообщаться с жителями города, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент рассказал наманганцам о начатых масштабных проектах по привлечению значительных инвестиций в каждый район Наманганской области, строительству новых предприятий, санаториев, школ, созданию рабочих мест.

В социальных сетях распространились многочисленные видео, на которых видно, как жители Намангана бурно приветствуют кортеж президента.

«Люди выразили безмерную радость от приезда президента и отметили, что результаты реформ чувствуются в каждой сфере. Поблагодарили главу государства за происходящие изменения в Наманганской области и по всей стране в целом», – говорится в сообщении пресс-службы.

Такая же неожиданная встреча Шавката Мирзиёева с народом состоялась в Туракурганском районе Наманганской области и в 2017 году.

Шавкат Мирзиёев, еще в бытность премьер-министром Узбекистана, славился своими неожиданными поездками и посещениями с целью изучить реальную ситуацию в стране.

Ранее было опубликовано видео, как Мирзиёев остановил свой кортеж около дома, где хоронили главу семейства. Прочитав дуа за усопшего, Мирзиёев поручил местным органам помочь этой семье.

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