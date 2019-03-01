В ходе поездки в Наманган президент Узбекистана незапланированно остановил кортеж и вышел к народу

- Узбекистан, общество
- 15:53, 01 марта 2019
- Просмотров: 2126
CA-NEWS (UZ) - В ходе визита в Наманганскую область Шавката Мирзиёева президентский кортеж незапланированно остановился рядом с дехканским рынком Туракурганского района, чтобы глава государства вышел пообщаться с жителями города, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент рассказал наманганцам о начатых масштабных проектах по привлечению значительных инвестиций в каждый район Наманганской области, строительству новых предприятий, санаториев, школ, созданию рабочих мест.
В социальных сетях распространились многочисленные видео, на которых видно, как жители Намангана бурно приветствуют кортеж президента.
«Люди выразили безмерную радость от приезда президента и отметили, что результаты реформ чувствуются в каждой сфере. Поблагодарили главу государства за происходящие изменения в Наманганской области и по всей стране в целом», – говорится в сообщении пресс-службы.
Такая же неожиданная встреча Шавката Мирзиёева с народом состоялась в Туракурганском районе Наманганской области и в 2017 году.
Шавкат Мирзиёев, еще в бытность премьер-министром Узбекистана, славился своими неожиданными поездками и посещениями с целью изучить реальную ситуацию в стране.
Ранее было опубликовано видео, как Мирзиёев остановил свой кортеж около дома, где хоронили главу семейства. Прочитав дуа за усопшего, Мирзиёев поручил местным органам помочь этой семье.