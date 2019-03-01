В Улан-Баторе открылся филиал Музея и Центра хомуса народов мира

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 28 февраля открылся филиал Музея и Центра хомуса народов мира, сообщает ARD.

На церемонии открытия приняли участие префект Чингэлтийского района Жамсрангийн Эрдэнобат, президент международного центра Хомуса народов мира Иван Алексеев — Хомус Уйбаан, виртуоз хомусист мира Спиридон Шишигин и директор якутского Музея и центра Хомуса народов мира Дмитрий Бястинов.

«Наш Музей и Центр хомуса расширил свою международную сферу деятельности вплоть до сердца Степной Азии. Четырнадцатый филиал мы открыли на базе средней школы № 61 в городе Улан-Батор 28 февраля, но Соглашение о сотрудничестве было подписано ещё во время празднования Национального праздника Ысыах в прошлом году, когда из Монголии для подписания официального документа об открытии филиала приехала делегация под руководством директора школы Чингэлтэйского района города Улан-Батор Аюша Мөнхчимэга», — рассказала ЯСИА организатор якутского музея Туяра Жиркова.

По её словам, особое внимание в работе филиала будет уделяться продвижению, воссозданию, усовершенствованию национального музыкального инструмента хомус, изучению истории хомусистов, мастеров-изготовителей.