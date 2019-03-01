Самоубийство представителя Coca-Cola в Туркменистане показывает, какой стресс приходится испытывать инвесторам, - Eurasianet.org

CA-NEWS (TM) - Настойчивые заявления правительства Туркменистана, что работа над государственными заказами осуществляется на основе законно проведенных тендеров, трудно принять за чистую монету. Президент Гурбангулы Бердымухамедов постановил, что отныне в Туркменистане большое внимание должно уделяться частному сектору, поэтому раздача государственных подрядов стала обычным делом, говорится в статье Eurasianet.org.

Для тех же, кто не входит в круг избранных, дела обстоят менее блистательно. Вероятное самоубийство в Ашхабаде турецкого топ-менеджера Гектуга Гёзитока (21 февраля турецкие СМИ подтвердили эту информацию) мрачно намекает на тот стресс, который приходится испытывать постоянным инвесторам. Гёзиток работал в туркменском представительстве Coca Cola Içeсek, турецкого производителя и поставщика безалкогольных напитков.

Радио «Азатлык» ссылается на неназванный источник, по словам которого Гёзиток, возможно, столкнулся «с финансовыми проблемами, связанными с деятельностью компании в этой стране». По сведениям источников Eurasianet.org в Ашхабаде, менеджер отеля, с балкона которого выбросился Гёзиток, был уволен. В ближайшие дни, вероятно, полетят еще чьи-то головы.

Не то чтобы Бердымухамедов прямо-таки создает благоприятные условия для появления местного Джеффа Безоса. Онлайн-торговля в Туркменистане начинается не с гаража в Дашогузе, а, скорее, появляется по воле государства, отмечает Eurasianet.

22 февраля президент Туркменистана подписал постановление, согласно которому правительство будет устанавливать цены на определенные виды товаров и услуг, список которых пока еще не определен. Информация о том, что именно будет подлежать ценовому контролю, появится через два месяца.

Если денег хватает, чтобы потакать президентским прихотям, то с обычными людьми – совсем иное дело, отмечает издание. 25 февраля «Хроника Туркменистана» сообщила, что 8 февраля скончалась женщина, впавшая в кому в результате травм, полученных в давке в Дашогузе. Как предполагается, давка возникла из-за того, что люди торопились снять деньги в банкомате, в котором они были в наличии – редкий случай. Это же издание рассказало о подобном инциденте в мае прошлого года.

Как сообщается, полиция в Ашхабаде вновь стала требовать, чтобы водители перекрасили свои автомобили, заплатив 10 тыс. манатов (непомерная сумма в $2850 по официальному курсу), в соответствии с неписаными правилами, которые, как говорят, возникли из-за неприязни Бердымухамедова к черному цвету. Кроме того, полицейские, судя по всему, начали лишать женщин водительских прав под надуманными предлогами.