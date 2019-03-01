Узбекистанца депортировали из России на 20 лет, не назвав причины

CA-NEWS (UZ) - Уроженец Андижанской области Узбекистана Нурбек Курбанов, проживавший вместе с семьей в российском городе Тверь, был депортирован из России сроком на двадцать лет, сообщает centralasian.org.



Узбекистанец, который в настоящее время содержит семью, находясь в Турции, жалуется, что Московский городской суд отказывается разъяснять ему причины запрета въезда в РФ.

51-летний уроженец Андижана Нурбек Курбанов сказал, что его безосновательно не пускают в Россию. По словам Нурбека, пять лет назад он продал свой дом в Андижане. В Твери он построил для своей семьи новый дом на месте старого, с большими трудностями оформил себе и своим детям «вид на жительство» в России.

– Я приезжал в Россию с 1987 года. Занимался торговлей, после женитьбы решил заняться строительством. После мятежа в Андижане жена попросила меня забрать ее и двух наших детей в Россию. В Москве мы жили на съемной квартире, дети пошли в школу. С документами у нас все было в порядке.

Нурбек Курбанов рассказывает, что в 2017 году оказался жертвой местного национализма.

– Я вместе с другом пошел в мастерскую местных армян. Я хожу с бородой и в тюбетейке. Они оскорбили меня. Когда я решил ответить им, они вчетвером напали на меня, помяли мою машину. Я обратился с жалобой в милицию, но там мою жалобу не приняли: вместе с участковым по имени Резван отправили в мастерскую. Там выяснилось, что этот участковый является знакомым этих армян. В мастерской участковый начал кричать на меня: «Между мужчинами всякое может произойти. За машину они тебе заплатят, но если ты будешь жаловаться, то я депортирую тебя из страны!» Одним словом, я при помощи «Гражданского содействия» все равно решил написать жалобу. А участковый уничтожил все оригиналы документов, проведенных экспертиз.

В 2018 году я вместе с семьей поехал на своей машине в Андижан, чтобы поменять паспорт. В августе мы решили вернуться обратно, но пограничники не пустили меня на территорию России. Тогда я посадил жену и двух маленьких детей в автобус и отправил домой. Сам обратился в посольство Узбекистана, попытался въехать в Беларуссию, но безуспешно. Затем решил продать машину, а сам уехал в Турцию. Здесь были трудности с работой. Сейчас я не могу вернуться к себе домой, обнять своих детей. Я восемь месяцев не видел своих детей. Я уже решил уехать вместе с семьей в Узбекистан. Но для этого мне нужно попасть в Россию и продать свой дом, – говорит Нурбек Курбанов.

В суде интересы Нурбека Курбанова представляет адвокат Даниил Хаймович.

Адвокат сказал, что информация о предъявленных его подзащитному обвинениях, хранится в тайне. Согласно новым законам, информация об этом не предоставляется даже самому обвиняемому, говорит Хаймович.

​По его мнению, обычно Верховный суд РФ принимает сторону спецслужб и отказывает в удовлетворении жалоб граждан. Адвокат Хаймович говорит, что в случае неудовлетворения жалобы Нурбека Курбанова Верховным судом, он намерен обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.