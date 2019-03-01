В Таджикистане добывается порядка 40 видов минералов

CA-NEWS (TJ) - Порядка 40 видов минералов добывается на территории Таджикистана. Как сообщили «Авеста» в Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом страны, выявлено и разведано более 600 месторождений полихимеческих, редких и благородных металлов, которые частично подготовлены к промышленному освоению. Порядка 100 месторождений находится в использовании.

По данным источника, недра страны богаты цинком, свинцом, висмутом, молибденом, вольфрамом, медью, золотом, серебром, сурьмой, ртутью, плавиковыми шпатами, оловом, ураном, железом, марганцем, поваренной солью, магнием и многими другими минеральными ресурсами, имеющими достаточно высокий экспортный потенциал.

По данным Главного управления геологии при правительстве Таджикистана, в стране определены запасы 400 различных месторождений полезных ископаемых, разработка которых способствует достижению цели по индустриализации страны.

По данным источника, к настоящему времени определены запасы полезных ископаемых месторождений. Сюда входят драгоценные металлы, строительные материалы, сырье для черной металлургии и много другое.

Ранее сообщалось, что с капиталовложением иностранных компаний разрабатываются ряда золоторудных месторождений в различных регионах страны.