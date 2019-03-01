Женщины в Казахстане зарабатывают на треть меньше, чем мужчины, - исследование

CA-NEWS (KZ) - Казахстанским женщинам платят на 35% меньше, чем мужчинам. Такие данные представили сотрудники Центра исследования по гендерной экономике Университета Нархоз.

В 2018 году Казахстан занял 60-е место среди 144 стран в Индексе гендерного разрыва по данным Всемирного экономического форума (в 2017 году – на 52-м). В отличие от индекса человеческого развития, более высокие значения индекса гендерного неравенства означают худшие достижения, передает informburo.kz.

Согласно этому индексу, возможности женщин на одинаковую зарплату и карьерный рост в Казахстане составляют 73% от возможностей для мужчин. Максимальная разница заработных плат между мужчинами и женщинами в Атырау, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях. Среди женских зарплат меньше всего получают в Жамбылской и Туркестанской (бывшая ЮКО) областях.

Только в трёх секторах экономики Казахстана: здравоохранение, образование и социальные услуги, женщины получают заработную плату почти наравне с мужчинами. Во всех других отраслях наблюдается гендерный разрыв в оплате труда.

"Работодатели предпочитают нанимать на руководящие должности больше мужчин, чем женщин. Даже если женщину назначают руководителем, то ей назначают заработную плату вдвое меньше мужской", – отметила автор исследования Анель Киреева.

Сокращение разрыва в заработной плате не меняется в течение восьми лет. В 2010 году мужчины зарабатывали в среднем на 33,9% больше, чем женщины. В 2017 году, по данным Комитета статистики РК, разница в заработной плате мужчин и женщин равнялась 33,3% в пользу мужчин.