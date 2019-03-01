РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Всемирный банк оценил уровень гендерного равенства в Центральной Азии

CA-NEWS (KG) -  Всемирный банк опубликовал исследование «Женщины, бизнес и закон», изучив ситуацию с правами женщин в 187 странах мира.

Из стран Центральной Азии наибольшее количество баллов (из 100) получил Таджикистан — 81,8, за ним следуют Кыргызстан — 76,8, Казахстан — 75,6, Узбекистан — 70, 6. Туркменистан в рейтинг не вошел.

Для подготовки исследования эксперты оценили законодательные базы стран за последние десять лет. При оценке использовались такие показатели, как свобода передвижения, трудоустройство, оплата труда, брак и наличие детей, ведение собственного бизнеса, управление активами и пенсионное обеспечение.

Лидерами рейтинга стали шесть стран: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция — они набрали максимальный показатель по 100-балльной шкале. Замыкают список Сирия (34,3 балла), Катар (32,5), Иран (31,2), Судан, ОАЭ (29,3) и Саудовская Аравия (25,6).

Исследование указывает на связь между уровнем гендерного равенства в стране и уровнем ее экономического развития. Так, из 39 стран, набравших 90 баллов и более, 26 входят в число государства с высоким уровнем доходов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Бедняки и представители меньшинств чаще других оказываются в камерах смертников, - ООН
  • МИД Узбекистана сообщил, что правозащитник Марат Захидов скончался в Израиле
  • Соединенные Штаты утроили финансовую помощь Узбекистану
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×