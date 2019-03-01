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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Солистка знаменитой группы «Арабески» Микаэла Роуз оказалась дочерью мужчины из Бухары

CA-NEWS (UZ) -  "Арабески" — один из самых известных музыкальных коллективов 1980-х. Сандра, Микаэла и Жасмин покорили весь мир своим хитом "Полуночный танцор".

А недавно выяснилась тайна, которую всю жизнь хранила Микаэла Роуз. Артистка обратилась в российскую программу "Пусть говорят" с просьбой найти своего отца.

Отец и мать певицы познакомились на танцах, между ними вспыхнула любовь, но узнав, что женщина беременна, мужчина просто исчез. Лишь перед смертью мать рассказала Микаэле эту страшную правду. С тех пор заветная мечта певицы — найти своих родственников.

Корреспондентам "Пусть говорят" удалось найти людей, которые могут приоткрыть завесу тайны и рассказать правду об отце мировой звезды.

Как оказалось отец Микаэлы был родом из Бухары. Она нашла много родственников по отцу из этого города, с которыми и встретилась впервые в ходе передачи. ДНК-экспертиза подтвердила родство певицы с уроженцами из Бухары.

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