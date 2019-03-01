Россия и Узбекистан обсудят актуальные вопросы региональной безопасности в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Российская военная делегация во главе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным прибыла в Узбекистан для обсуждения вопросов безопасности, сообщает пресс-служба ЦВО РФ.

Российская военная делегация на переговорах обсудит актуальные вопросы региональной безопасности в Центральной Азии.

«Генерал Лапин встретится с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба вооруженных сил Узбекистана, генерал-майором Павлом Эргашевым», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, запланировано посещение российской делегаций Академии вооруженных сил Узбекистана, где Александр Лапин выступит перед слушателями академии с лекцией на тему «Боевой опыт Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике».