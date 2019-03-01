Экс-премьер Б.Сагинтаев назначен госсекретарем Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Экс-премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев получил новое назначение.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича государственным секретарем Республики Казахстан", - сказано в указе президента РК, размещенном на сайте Акорды.

21 февраля президент РК Нурсултан Назарбаев отправил правительство в отставку. 25 февраля премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин.

Биография:

Родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Джамбулской области.

Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.

С 1988 по 1992 работал в Казахском государственном университете им. С. М. Кирова, прошёл путь от ассистента до доцента кафедры социологии.

С 1992 по 1998 занимался предпринимательской деятельностью.

В 1998 году назначен заместителем акима Жамбылской области (акимом работал Сарыбай Калмурзаев).

С 1999 по 2002 занимал должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, председателя правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002 по 2004 работал первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2004 по 2007 — председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2007 по 2008 работал руководителем Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

30 сентября 2008 — 20 января 2012 — аким Павлодарской области.

20 января- 24 сентября 2012 года — министр экономического развития и торговли Республики Казахстана.

В сентябре 2012 года — январе 2013 года — первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан»

16 января 2013 назначен министром регионального развития Республики Казахстан — первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

7 апреля 2014 года назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан в правительстве Карима Масимова.

8 сентября 2016 года назначен исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан, а затем и премьер-министром.

28 сентября 2016 года одновременно назначен председателем совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

21 февраля 2019 года президент Казахстана отправил правительство Сагинтаева в отставку.