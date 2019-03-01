Открыт прием заявок для журналистов в спец-проекте: «Asia-mix: вопросы воды»

- Кыргызстан, общество
- 17:33, 01 марта 2019
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CA-NEWS (KG) - Журналисты из России, Восточной Европы, стран Балтии, Кавказа и Центральной Азии с опытом работы в журналистике 3-17 лет, ранее не принимавшие участия в проектах программы "Перспективы", могут подать заявки.
Программа "Перспективы" организует трансграничный проект "Asia-mix: вопросы воды", который будет проходить в Алматы в марте – апреле 2019 года.
Программа включает мастер-классы и практические упражнения, которые участники будут выполнять в международных командах совместно с выпускниками программы "Перспективы" и под наставничеством опытных менторов программы.
Участие в программе бесплатное. Организаторы оплачивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице, питание на дни проекта и компенсируют согласованные расходы на исследовательские поездки.