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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан ищет доноров для переименования милиции в полицию

CA-NEWS (TJ) -  В Национальной библиотеке Таджикистана 12 марта состоится заседание рабочей группы по реформе милиции.

На заседание приглашены руководители международных организаций, ОБСЕ, Европейского Союза, Программы развития Организации Объединенных Наций, Управления ООН по наркотикам и преступности, посольств США, России, Германии, Франции, Англии, Китая, Японии, Турции, Саудовской Аравии, Катара и представители ряда международных и общественных организаций, об этом сообщает официальный сайт МВД республики.

Как сообщил «АП» информированный источник в МВД республики, основным вопросом станет поиск доноров для переименования таджикской милиции в полицию.

«На сегодняшний день выделенных государством бюджетных денег для переименовании таджикской милиции в полицию, изготовления новой формы для страж порядка не хватает. Ожидается, что по итогам заседания доноры выделят необходимые для этих целей финансовые средства», - отметил источник.

По его словам, образцы новой формы сотрудников органов внутренних дел Таджикистана уже готовы, но для их массового производства опять же не хватает финансовых ресурсов.

В первую очередь, как ожидается, новой формой, где вместо привычного "Милиция" появится слово "Полиция", будут обеспечены сотрудники патрульно-постовых служб, ГАИ и участковые инспектора в городе Душанбе, сообщалось ранее.

Осенью прошлого года МВД Таджикистана объявило о конкурсе на разработку дизайна форменной одежды и знаков различия сотрудников милиции.

Тогда конкурсантам предстояло поработать над дизайном зимних пальто, демисезонных курток, кителей, брюк, юбок, головных уборов, обуви, а также знаков различия и аксессуаров с фирменной символикой подразделений МВД.


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