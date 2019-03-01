Гранат из Узбекистана впервые появился на прилавках рынка Франции

CA-NEWS (UZ) - В эти дни узбекский гранат впервые появился на прилавках французского рынка Rungis, сообщило ИА "Жахон".



Этому предшествовала большая работа, проделанная посольством Узбекистана в Париже и узбекско-французским торговым домом UzFranceTrade.

Rungis - крупнейший продовольственно-логистический центр во Франции, развернутый на площади 234 гектара, откуда ежедневно реализуется 16 миллионов тонн свежих фруктов, овощей, мяса, рыбы, молочных продуктов и растений.

Отбор, хранение и доставка узбекского граната осуществлялась согласно высоким стандартам: продукция была собрана в южных регионах Узбекистана, упакована и отправлена специальным транспортным средством с регулируемым охлаждением.

Президент Компании Commercial Fruits Габриэль Бруно в интервью ИА «Дунё» поделился своим мнением о сотрудничестве с узбекскими партнерами: "На протяжении 25 лет мы импортируем гранат из Перу и США. Теперь у нас есть выход на узбекский рынок. Мы заинтересованы в дальнейшем импорте узбекской плодоовощной продукции и надеемся, что гранат - это только лишь начало нашего сотрудничества".

Владелец сети магазинов Paris Royal Виссем Гоужа по достоинству оценил вкус узбекского граната: "Мы приятно удивлены превосходным вкусом этого замечательного плода, который вызвал большой интерес у покупателей. Paris Royal имеет сеть эксклюзивных продуктовых магазинов в Париже. Мы планируем продавать гранат из солнечного Узбекистана во всех наших филиалах".

Каждый регион Узбекистана богат определенными плодами. К примеру, Паркент - виноградом, южная часть Узбекистана и Сурхандарья - овощами. В дальнейших планах - экспорт во Францию и другие страны ЕС нектаринов, персиков, абрикосов и черешни, а также кураги и чернослива, отметило агентство.