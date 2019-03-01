Глава независимой комиссии: действия Израиля во время массовых протестов в Газе могут быть квалифицированы как военные преступления

CA-NEWS (CA) - Международная независимая комиссия, которая занималась расследованием прошлогодних событий, произошедших во время массовых протестов в секторе Газа, пришла к выводу, что действия израильских сил привели к гибели более 180 палестинцев. Члены Комиссии считают, что есть «веские основания» полагать, что Израиль нарушил нормы международного гуманитарного права, говорится на сайте ООН.



Трагические события в Газе начали разворачиваться 30 марта, когда израильская армия применила огнестрельное оружие для разгона демонстрантов, собравшихся возле заграждения, разделяющего Израиль и Газу.

В докладе Комиссии говорится, что в период с 30 марта по декабрь 2018 года в ходе этих протестов были убиты 189 палестинцев. 183 из них погибли в результате применения огнестрельного оружия. В их числе - 35 детей, три медика и два журналиста, причем последние пятеро имели на себе четкие знаки отличия. Около 10 тысяч жителей сектора получили ранения. В ходе беспорядков четверо израильских солдат были ранены и один убит.

Для проведения всестороннего расследования обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей, в мае 2018 года Совет ООН по правам человека создал независимую международную комиссию. В ее состав вошли три эксперта - Сара Хоссейн из Бангладеш, Бетти Мурунги из Кении и Сантьяго Кантон из Аргентины.

Члены Комиссии провели расследование и подготовили доклад. Они полагают, что у израильских сил не было оснований для применения огнестрельного оружия против участников протестов, особенно против детей, инвалидов, медиков и журналистов.

«Комиссия имеет веские основания считать, что в отношении участников «Марша возвращения» израильские солдаты совершили нарушения международного права в области прав человека и международного гуманитарного права. Некоторые из них могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности, и власти Израиля должны немедленно их расследовать», - заявил Председатель Комиссии Сантьяго Кантон.

Члены Комиссии также установили, что организаторы протестов, в том числе Хамас, подстрекали их участников к тому, чтобы они запускали в сторону Израиля воздушные шары и воздушные змеи с зажигательной смесью.

Эксперты Комиссии провели интервью с пострадавшими, очевидцами и собрали более восьми тысяч документов, однако они не смогли побывать на месте событий - власти Израиля не ответили на просьбу о разрешении туда поехать.