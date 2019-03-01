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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане назначены члены Высшего судебного совета

CA-NEWS (KZ) -  Указом главы государства от 26 февраля 2019 года назначены члены Высшего судебного совета РК, сообщает пресс-служба совета.

В частности, назначены судья Верховного суда Жангуттинов Мейрам Курмашевич, судья Восточно-Казахстанского областного суда Елемесов Нурмаханбет Махсутович, судья Медеуского районного суда города Алматы Манапов Ел-Назар Турсынбекович, ректор Академии правосудия при Верховном суде РК, доктор юридических наук, профессор Каудыров Толеш Ерденович, председатель Республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Акылбай Серик Байсейтулы.

Адвокат Раисова Балгуль Амангельдиевна повторно назначена членом Высшего судебного совета от адвокатского сообщества.

Этим же Указом прекращены полномочия членов ВСС А. Балагумаровой, Е. Каржаубаева, Л. Кудековой, А. Куркбаева, Н. Пазылова, М. Хожабергенова.

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