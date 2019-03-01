Ташкент приобрёл 30 новых автобусов МАN с кондиционерами
- Узбекистан, общество
- 17:47, 01 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - Накануне, 28 февраля, в Ташкент были доставлены 30 новых автобусов марки МАN большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба хокимията (администрации) Ташкента.
Новые автобусы будут распределены по маршрутам в зависимости от плотности пассажиропотока, а также по потребностям населения. Таким образом, оптимизируется движение пассажирского транспорта.
Отмечается, что в этом году запланировано поставить в автопарки столицы более 200 таких новых автобусов.