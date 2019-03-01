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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкент приобрёл 30 новых автобусов МАN с кондиционерами

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 28 февраля, в Ташкент были доставлены 30 новых автобусов марки МАN большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба хокимията (администрации) Ташкента.

Новые автобусы будут распределены по маршрутам в зависимости от плотности пассажиропотока, а также по потребностям населения. Таким образом, оптимизируется движение пассажирского транспорта.

Отмечается, что в этом году запланировано поставить в автопарки столицы более 200 таких новых автобусов.

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