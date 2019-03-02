Трамп попросил Китай немедленно снять все пошлины с аграрной продукции США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что попросил Китай «немедленно» снять все тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

По словам президента, пошлины, согласно его инициативе, должны быть отменены, в том числе, на ввоз в Китай говядины и свинины из США. Подобную просьбу американский лидер обосновал тем, что стороны «хорошо продвигаются в торговых переговорах».

​«И я не стал 1 марта повышать тарифы до 25% [в отношении китайских товаров]», — напомнил Трамп. «Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!» — резюмировал он.

О решении Трампа отсрочить введение тарифов на китайские товары стало известно в начале недели, 25 февраля. Новые пошлины должны были начать действовать с 1 марта. Подобный шаг американский лидер тогда также аргументировал «существенным прогрессом» в переговорах с Китаем. В частности, сторонам, по его словам, удалось найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим».

Тогда же Трамп отметил, что, если в диалоге с Пекином и в дальнейшем будет наблюдаться прогресс, стороны смогут заключить торговое соглашение. Его Трамп планирует подписать с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго. Остальных деталей о готовящейся сделке президент тогда не раскрыл.