Экс-генпрокурору Узбекистана предъявлено еще одно обвинение: организация преступного сообщества

CA-NEWS (UZ) - На очередном процессе в Юнусабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента гособвинитель предъявил новое обвинение подсудимому Рашиду Кадырову. Теперь бывшего генерального прокурора Узбекистана также обвиняют в организации преступного сообщества. Остальным 12 экс-чиновникам, привлеченным к уголовной ответственности в качестве его сообщников, предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.

Об этом «Озодлику» 1 марта сообщил один из ташкентских юристов, осведомленный о подробностях проходящего в Юнусабадском районном суде по уголовным делам судебного разбирательства.

​Эту информацию подтвердили и родственники подсудимых.

Рашид Кадыров и большинство остальных подсудимых, согласно официальному сообщению Генеральной прокуратуры, обвинялись в совершении в период с 2000-го по 2015 год преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») УК республики.

На прошлой неделе в Юнусабадском районном суде по уголовным делам прокурор должен был попросить сроки заключения для подсудимых, а после выступления гособвинителя и адвокатов ожидалось, что подсудимые выступят с последним словом.

Однако, по словам осведомленного источника, неожиданно для всех прокурор попросил суд объявить перерыв в судебном заседании для предъявления Рашиду Кадырову и остальным подсудимым новые обвинения.

Статья 242 («Организация преступного сообщества, то есть создание или руководство преступным сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования») УК Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Остальным двенадцати бывшим чиновникам, привлеченным к уголовной ответственности в качестве его сообщников, предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.

Всем обвиняемым предоставлен срок до 4 марта для ознакомления с новым обвинением.

По словам родственников подсудимых, суд по делу экс-генпрокурора и его сообщников проходит в строго охраняемом здании, в зал суда не пускают даже родственников подсудимых.