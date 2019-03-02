РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бишкек предложил РФ участвовать в создании железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан

CA-NEWS (CA) -  Власти Кыргызстана предложили России принять участие в реализации проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Об этом заявил 1 марта в Бишкеке, комментируя итоги 21 заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству, вице-премьер республики Жениш Разаков.

"Мы выступили с таким предложением по дороге Китай - Кыргызстан - Узбекистан, сейчас экспертная группа и специалисты Министерства транспорта России его изучают", - сказал он. По его данным, российская сторона пока решения не приняла, однако "заинтересованность с ее стороны есть", сообщает ТАСС.

Как подчеркнул вице-премьер, этот пункт отражен в итоговом протоколе завершившегося межправительственного заседания. В документе отмечается, что в качестве партнера в реализации проекта может принять участие компания "Российские железные дороги".

Протяженность планируемого железнодорожного пути составит 268 км. Он возьмет начало от города Кашгар и через долину Арпа продлится до города Кара-Суу, а далее в Андижан. Эта дорога станет прямым выходом для Восточной Азии в Европу. Ее строительство позволит значительно сократить автомагистральные сообщения Кыргызстана в Китай и страны Центральной Азии. Доставка сухогрузов из китайского побережья Тихого океана может занять максимум недельный срок, а не целые месяцы. Соответственно у Кыргызстана тоже появится возможность экспортировать свои товары по морю.

Вопрос реализации такого большого проекта обсуждается уже много лет странами участницами, которыми являются Кыргызстан, Китай и Узбекистан.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Опубликован полный список пострадавших при взрыве в доме Тараза
  • Самоубийство представителя Coca-Cola в Туркменистане показывает, какой стресс приходится испытывать инвесторам, - Eurasianet.org
  • Узбекистанца депортировали из России на 20 лет, не назвав причины
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×