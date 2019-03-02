Бишкек предложил РФ участвовать в создании железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан

CA-NEWS (CA) - Власти Кыргызстана предложили России принять участие в реализации проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Об этом заявил 1 марта в Бишкеке, комментируя итоги 21 заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству, вице-премьер республики Жениш Разаков.

"Мы выступили с таким предложением по дороге Китай - Кыргызстан - Узбекистан, сейчас экспертная группа и специалисты Министерства транспорта России его изучают", - сказал он. По его данным, российская сторона пока решения не приняла, однако "заинтересованность с ее стороны есть", сообщает ТАСС.

Как подчеркнул вице-премьер, этот пункт отражен в итоговом протоколе завершившегося межправительственного заседания. В документе отмечается, что в качестве партнера в реализации проекта может принять участие компания "Российские железные дороги".

Протяженность планируемого железнодорожного пути составит 268 км. Он возьмет начало от города Кашгар и через долину Арпа продлится до города Кара-Суу, а далее в Андижан. Эта дорога станет прямым выходом для Восточной Азии в Европу. Ее строительство позволит значительно сократить автомагистральные сообщения Кыргызстана в Китай и страны Центральной Азии. Доставка сухогрузов из китайского побережья Тихого океана может занять максимум недельный срок, а не целые месяцы. Соответственно у Кыргызстана тоже появится возможность экспортировать свои товары по морю.

Вопрос реализации такого большого проекта обсуждается уже много лет странами участницами, которыми являются Кыргызстан, Китай и Узбекистан.