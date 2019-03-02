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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США ввели новые санкции против Венесуэлы за столкновения из-за гуманитарной помощи

CA-NEWS (CA) -  США 1 марта ввели новые санкции против Венесуэлы, включив в черный список шесть правительственных чиновников, связанных с президентом Николасом Мадуро, и предприняв еще одну попытку оказать давление на венесуэльского лидера. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство финансов США в заявлении о расширении санкционного списка сослалось на столкновения из-за гуманитарной помощи, возложив вину на шестерых действующих или бывших сотрудников сил безопасности Венесуэлы. Согласно ведомству, они контролировали группы, заблокировавшие поставку гуманитарной помощи в страну в минувшие выходные.

“Мы вводим санкции в отношении сотрудников сил безопасности Мадуро в ответ на заслуживающую осуждения жестокость, трагические смерти и вопиющий поджог еды и лекарств, предназначавшихся для больных и голодающих венесуэльцев”, - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

США “продолжат принимать меры в отношении сторонников Мадуро, продлевающих страдания жертв этого созданного руками человека гуманитарного кризиса”, - сказал Мнучин.

Вашингтон в понедельник также ввел санкции против четырех губернаторов штатов Венесуэлы, связанных с Мадуро, и призвал союзников заморозить активы государственной венесуэльской компании PDVSA.

Санкции предусматривают блокировку активов в США, контролируемых попавшими в черный список лицами, и запрещают американским субъектам сотрудничать и осуществлять финансовые операции с ними.

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