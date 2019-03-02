РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лукашенко намерен участвовать в следующих выборах президента Белоруссии

CA-NEWS (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 марта, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

“Я выдвину свою кандидатуру, а вы можете за меня не голосовать”, - сказал он в ходе пресс-конференции.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позже 2020 года. Однако Лукашенко ранее давал понять, что может провести их уже в этом году. Он обещал, что определится с датой выборов в ближайшие пару месяцев.

Лукашенко стал президентом в 1994 году и уже через два года провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный ему парламент.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии было решено передать лицензии некоторых месторождений ООО «Эрденес Монгол»
  • Импортеры пшеницы, риса, растительного масла и сахара в Душанбе будут освобождены от НДС
  • Молодёжь Центральной Азии меняет понятие «политики» через социальные сети, - исследование
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×