Лукашенко намерен участвовать в следующих выборах президента Белоруссии

CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 марта, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

“Я выдвину свою кандидатуру, а вы можете за меня не голосовать”, - сказал он в ходе пресс-конференции.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позже 2020 года. Однако Лукашенко ранее давал понять, что может провести их уже в этом году. Он обещал, что определится с датой выборов в ближайшие пару месяцев.

Лукашенко стал президентом в 1994 году и уже через два года провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный ему парламент.