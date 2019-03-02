Королева Елизавета II появилась на публике с синяком на руке

CA-NEWS (CA) - Жители Великобритании забеспокоились после того, как увидели "фиолетовую" руку королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Sun.

Уточняется, что с пятном на руке королева принимала короля и королеву Иордании, Абдаллу II и Ранию. Рука изменила цвет вследствие возможного недуга.

— Боже... Выглядит так, как будто Её Величество поранила руку... Надеюсь, она быстро заживёт, — написал один из пользователей "Твиттера".

Ранее Елизавета II удивила папарацци, прокатившись верхом на лошади.