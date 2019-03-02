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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пакистан передал Индии пилота сбитого истребителя

CA-NEWS (CA) -  Пакистан в знак примирения между двумя странами передал Индии пилота истребителя, сбитого в среду, сообщает Би-би-си.

По словам освобожденного пилота Абхинандана Вартамана, пакистанские военные обращались с ним хорошо.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан накануне объявил о том, что пилота вернут в рамках "жеста мира", к вящей радости индийских военных.

Утром, 27 февраля, представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, были сбиты два самолета ВВС Индии.

По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

Ранее индийские ВВС атаковали позиции исламистов в пакистанской части Кашмира, которых обвиняют в нападении на индийский военный конвой 14 февраля. Тогда погибли несколько десятков индийских военных.

Исламабад утверждает, что удары наносились вслепую, в нарушение всех договоренностей, и что пакистанские военные были вынуждены защищать свое воздушное пространство.

После падения самолета местные жители пытались забросать катапультировавшегося пилота камнями, но в итоге его отбили пакистанские военные.


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