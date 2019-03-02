Реализация таджикского участка проекта CASA-1000 начнется в середине марта

CA-NEWS (TJ) - Практическая реализация таджикского участка проекта CASA-1000 начнется в середине марта текущего года. Об этом «Авеста» сообщили в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

По данным источника, до начала практических работ по строительству линии электропередачи постоянного и переменного тока, а также Конверторных подстанций, должны решиться вопросы, связанные с экологией, геологическими исследованиями (отдельных участков) и выплатой компенсации хозяйствам, на территории которых будут возведены опорные линии.

«Профильные ведомства республики и подрядные организации занимаются указанными вопросами. Ожидается, что все эти вопросы решаться до середины этого месяца, после чего начнутся непосредственные практические работы», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что Таджикистан осуществил предоплату, и иностранные подрядные организации преступили к предварительным работам по проекту строительства таджикского участка CASA-1000.

Как сообщили «Авеста» в министерстве энергетики и водных ресурсов РТ, в рамках проекта будут построены таджикский участок линии электропередачи переменного тока 500 кВ и Конвертерная подстанция в Сангтуде. Эти работы будут осуществлены шведской компанией АВВ и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd.

По данным источника, индийская компания ранее приступила к предварительным работам по строительству таджикского участка ЛЭП переменного тока 500 кВ. Конвертерную подстанцию в Сангтуде, построит шведская компания АВВ.

В Минэнерго отметили, что работы по реализации проекта начались также на территории других стран участниц проекта – Кыргызстане, Афганистане и Пакистане.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. и Пакистан – $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР – $110 млн.