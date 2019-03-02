Многодетные матери штурмуют центр занятости в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане 1 марта многодетные матери осадили центр занятости населения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Женщины потребовали оформить им повышенную материальную помощь, которую пообещал глава государства. Люди часами стояли в очереди, чтобы получить консультацию специалистов. На одного консультанта в среднем приходится до 80 посетителей.

"Каждый человек индивидуален. У него своя история. Мы должны посмотреть при оказании консультации выгрузку с базы данных для того, чтобы была полноценная консультация", - рассказал заместитель директора центра занятости населения Астаны Данияр Нурпеисов.

Из-за большого количества посетителей обязанности консультанта также на себя взял глава центра. По словам Абая Баймульдина, прием документов на выплату детского пособия начнется лишь ближе к июлю, когда новые правила вступят в силу.

"Мы будем руководствоваться теми правилами, которые на сегодняшний день утверждены. Когда перед нами окажутся новые правила, это будет июнь месяц или май, мы уже начнем принимать по новым правилам", - сказал директор центра занятости населения Астаны Абай Баймульдин.

С 4 марта в центре занятости планируется увеличить штат. Это позволит персоналу принимать больше посетителей.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству установить минимальную выплату на каждого ребенка для адресной социальной помощи многодетным семьям в размере около 21 тысячи тенге ($55). В результате помощью будет охвачено свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550 тысяч детей.



