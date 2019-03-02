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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Неопубликованное произведение Абая Кунанбаева обнаружил казахский ученый

CA-NEWS (KZ) -  Ранее забытое произведение Абая обнаружил казахский ученый Асан Омаров, сообщает "Хабар 24".

Первым произведение нашел в Омском архиве и заявил о возможном авторстве великого классика академик Алкей Маргулан почти полвека назад. В то время вокруг поэмы "Жана закон", состоящей из 34 куплетов, велись споры. Тогда филологический совет не согласился с ученым, и поэма была забыта. Асан Омаров провел свое исследование. Он представил доказательства того, что произведение может принадлежать именно Абаю. Ранее было известно о 175 произведениях классика. Теперь исследователь готов представить еще 20 материалов и пролить свет на неизвестное наследие акына.

"Другой человек в то время, в 1880 году, так идейно не мог написать. Другого человека, знающего законы, русский язык, мы не знаем в Семипалатинской губернии. Тем более там написано "Семипалатинская область, Чингизский уезд" и "А.К.". А кто в Чингизском уезде в 1880 году был знающий русский язык и "А.К." - Абай Кунанбаев? Никого близко нет. Его надо смело внести в книгу Абая, сборник Абая, и он должен достойное место занимать", - отметил абаевед Асан Омаров.

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