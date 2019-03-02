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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев рассказал об инвестициях Алишера Усманова в Наманган

CA-NEWS (UZ) -  В ходе своего визита в Наманган президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о том, что сделал российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов для региона. Об этом сообщает Kun.uz, ссылаясь на источники в Наманганской области.

Накануне, 1 марта в Намангане прошло совещание с участием актива области, руководителей министерств и ведомств, аксакалов, предпринимателей и молодежи.

В ходе мероприятия Мирзиёев заявил, что в Намангане откроется молодежный бизнес центр имени Алишера Усманова. В данном центре зарубежные специалисты будут обучать молодежь навыкам бизнеса.

«Он (Алишер Усманов – ред.) откроет здесь бизнес центр и бизнес школу. Здесь будут готовить предпринимателей. Для этого будут вовлечены зарубежные специалисты», - сказал президент.

Шавкат Мирзиёев также сообщил, что в рамках программы «Обод кишлок» Алишер Усманов безвозмездно инвестировал в Наманганскую область 50 млн долларов США.

В прошлом году Усманов подчеркнул, что хочет внести свой вклад в развитие Узбекистана.

«Я горжусь тем, что я узбек, горжусь тем, что это моя родная земля. И все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда, в любую минуту», - сказал он.

В начале этого года Алишер Усманов передал в Центр исламской цивилизации в Узбекистане коллекцию книг на 8 млн долларов США.

Алишер Усманов родился 9 сентября 1953 года в Чустском районе Наманганской области.

В очередном рейтинге Forbes, вышедшем в марте 2018, с состоянием в 12,5 млрд долларов занял 118 место в мире и 10 в России среди самых богатых бизнесменов.

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