Facebook и Instagram подали в суд на четыре компании из Китая

CA-NEWS (CA) - Руководство социальных сетей Facebook и Instagram подало иск в федеральный суд США против четырех компаний и трех человек, базирующихся в Китае за содействие по продаже поддельных аккаунтов, «лайков» и подписчиков. Об этом говорится в заявлении вице-президента и заместителя генерального юрисконсульта Пола Гревала на странице в Facebook.

Отмечается, что накрутки делались как в Facebook, Instagram, так и среди других поставщиков онлайн-услуг, включая Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter, передает РБК.

«Мы также защищаем наши права в соответствии с законодательством США об интеллектуальной собственности за незаконное использование наших товарных знаков и бренда. Подавая иск, мы надеемся, что этот вид мошеннической деятельности не будет допущен — и что мы будем действовать решительно, чтобы защитить целостность нашей платформы», — говорится в заявлении адвоката.

В иске содержится особая просьба к суду запретить этим лицам и организациям создавать и продвигать поддельные аккаунты, «лайки» и подписчиков в Facebook и Instagram, а также нарушать торговые марки компаний и использовать фирменные доменные имена Facebook для управления своими веб-сайтами (например, киберсквоттинг). Имена личностей, против которых подается иск, не приводятся.

«Подлинной деятельности нет места на нашей платформе. Вот почему мы выделяем значительные ресурсы на обнаружение и остановку такого поведения, включая отключение миллионов поддельных учетных записей каждый день. Сегодняшний судебный процесс — это еще один шаг в наших постоянных усилиях по защите пользователей Facebook и Instagram», — добавляется в заявлении.