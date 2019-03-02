В Туркменистане сумму подарка женщинам на 8 марта скорректировали по курсу доллара на “черном рынке”

CA-NEWS (TM) - С 2019 года туркменским женщинам увеличили сумму подарка на 8 марта на 20 манатов. Если ранее дарили по 40 манатов, то теперь будут дарить по 60. Соответствующее Постановление 27 февраля подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Если перевести эти суммы в доллары по актуальным курсам «черного рынка», получится примерно $3-3,5, отмечают Хроники Туркменистана.

60 манатов по госкурсу составляют $17,14, а по нынешнему курсу «черного рынка» – $3,33. В 2018 году 40 манатов составляли $11,4 по официальному курсу и $3-3,5 по курсу «черного рынка».

Неясно, было ли это сделано целенаправленно. Размеры других выплат, зарплат, стипендий, пособий и пенсий, с этого года были увеличены на 10%.

Согласно подписанному президентом документу, денежные подарки в размере 60 манатов получат женщины, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, а также получающие пенсию и государственные пособия, обучающиеся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницы курсов Академии государственной службы при президенте со сроком обучения не менее двух учебных лет, студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений».