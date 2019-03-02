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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Задержан парень, жестоко избивший девушку в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Милиция Душанбе в течении нескольких часов смогла задержать молодого человека, который вечером 1 марта в центре Душанбе вытащил девушку из багажника машины и жестоко избил.

Как сообщается в группе «Мы-Таджикистанцы!» в Фейсбук, задержан Азизов Хуршед, житель города Душанбе. Девушка жива. Против Азизова возбуждено уголовное дело по ст. 237 УК РТ(хулиганство). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Опубликованное в группе «Мы-Таджикистанцы!» и на сайте «Ахбор» видео избиения девушки вызвал шквал негативных реакций. На видео было видно, как средь бела дня, в центре города Душанбе, около педагогического университета, на конечной остановке 22-го маршрута, группа парней вытаскивает девушку из багажника машины и избивают. После этого, беспомощную девушку, которая плакала и кричала заснули обратно в машину. Большинство осудило избиение девушки как варварство и дикость.

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