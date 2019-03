Илон Маск запустил замену «Союзу»

CA-NEWS (CA) - Скоро США перестанут зависеть от России в космосе. 2 марта в 10:49 по московскому времени со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) запущена тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Разделение первой и второй ступеней ракеты произошло спустя примерно две минуты. Еще через восемь минут первая ступень опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Отделение Crew Dragon от второй ступени состоялось на 11 минуте после старта ракеты, сообщает Лента.ру.



На околоземной орбите Crew Dragon пробудет около шести суток. Стыковка с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС) должна состояться 3 марта около 14:00.

Космический корабль приводнится около 16:45 в Атлантическом океане, на удалении более 300 километров от побережья Флориды. Эвакуация оборудования и грузов, возвращаемых с МКС, потребует около двух часов.

Первый испытательный пуск Crew Dragon получил название Demo-1. На борту космического корабля находится антропоморфное испытуемое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Манекен одет в скафандр от SpaceX и оснащен датчиками, отслеживающими, в частности, перегрузки, испытываемые Ripley в ходе полета, а также вибрационные и акустические нагрузки и изменение радиационного фона. Общая масса груза, доставляемого в ходе миссии Demo-1, составляет примерно 180 килограммов.

Основными целями первого испытательного пуска называется проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon, в частности, авионики, солнечных батарей, двигательной установки, систем стыковки, связи и телеметрии, электроснабжения, а также контроль параметров жизнеобеспечения внутренней среды (например, давления, температуры и влажности) кабины космического корабля. Планируется подтвердить совместимость систем навигации и управления Falcon 9 и Crew Dragon.

НАСА также интересует работа парашютов, при помощи которых должен спускаться космический корабль, и безопасность баллонов системы наддува, содержащих жидкий гелий. Такие емкости необходимы для поддержания рабочего давления в резервуаре с жидким кислородом второй ступени. Взрыв Falcon 9 с установленным в головной части ракеты израильским спутником Amos 6, произошедший 1 сентября 2016 года на стартовой площадке 40 на мысе Канаверал (Флорида), выявил конструктивные недостатки данных баллонов.

Первый испытательный орбитальный полет Starliner (в беспилотном режиме) запланирован на апрель. Проверка системы аварийного спасения этого космического корабля должна состояться в мае.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС». Сумма, которую США заплатили России за космические транспортные услуги, составляет около трех миллиардов долларов. В настоящее время цена одного места для астронавта в российском пилотируемом корабле составляет 82 миллиона долларов. Полная стоимость одного пуска Crew Dragon, при условии заказа не менее четырех таких космических кораблей в год, оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).